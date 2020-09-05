Житель Татарстана получил серьезные ожоги во время пожара

Фото: пресс-служба МЧС Татрстана

Ночью в субботу, 5 сентября, в СНТ “Чулман” Тукаевского района загорелся садовый дом и баня на участке №178. Пожарные прибыли по указанному адресу в 00.39. На тот момент дом и баня уже горели по все площади, кровля обрушилась внутрь.

Чтобы локализовать горение спасателям потребовалось около 6 минут, чтобы ликвидировать его - еще столько же. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. Причиной его могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Пострадал 57-летний хозяин дома. Он был госпитализирован в отделение реанимации БСМП с термическим ожогом пламенем II-III степени спины, рук, головы и шеи 20%. Состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.