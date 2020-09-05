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Стало известно, что в Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом. Так, число летальных случаев болезни в республике выросло до 73. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По последним данным местного Роспотребнадзора, с начала пандемии в республике провели 177 811 тестов на коронавирус, которые подтвердили 7 923 случая заболевания. На данный момент 6 553 инфицированных выздоровели, 21 из которых - за минувшие сутки.

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