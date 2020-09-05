В Татарстане ночью загорелся кирпичный завод

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Ночью в пятницу, 4 сентября, на улице Ворошилова в Кукморе загорелся кирпичный завод. Об этом очевидцы сообщили по системе “112” в 23.40. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, горело 300 квадратных метров деревянных поддонов в сушильном цеху.

Возгорание было локализовано уже в 23.55. Еще спустя десять минут оно было полностью ликвидировано. Для тушения пожара привлекались 25 человек и 8 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

По предварительным данным, причиной произошедшего стала неисправность производственного оборудование и нарушение технологического процесса производства.