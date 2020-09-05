В Татарстане женщина после ссоры ударила ножом свою сожительницу

Инцидент произошел в деревне Красный Яр Зеленодольского района. Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 4 сентября, распитие алкоголя в деревне Красный Яр Зеленодольского района едва не закончилось трагедией. В 19.00 в доме №1 на улице Школьная 48-летняя безработная женщина ударила ножом в живот свою 37-летнюю сожительницу, с которой они поссорились.

С места произошедшего пострадавшая была госпитализирована в Центральную районную больницу. Ее подруга была задержана патрульно-постовой службой. Из дома полицейские изъяли два ножа, следы рук, а также одежду обеих женщин.