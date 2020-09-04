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Детские сады в Чебоксарах начнут работать в штатном режиме с 7 сентября 2020 года

С начала пандемии коронавируса в них функционировали лишь дежурные группы
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Воспитанникам будут обработать руки антисептиков и не подпускать к ребятам из других групп.

Воспитанникам будут обработать руки антисептиков и не подпускать к ребятам из других групп.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чувашии приняли решение возобновить работу детских садов в Чебоксарах. С 7 сентября 2020 года они начнут функционировать в штатном режиме. Об этом сообщает Управление образование администрации города.

Но при этом в дошкольных учреждениях будут действовать новые правила. Так, с утра у детей будут проверять температуру и отсутствие других признаков ОРВИ. Кроме того, воспитанникам будут обработать руки антисептиками и не подпускать к ребятам из других групп. Воздух во всех помещения будет систематически обеззараживаться. Родителей же просят приходить лишь в медицинских масках.

Заметим, что с начала пандемии коронавируса, в детсадах Чебоксарах работали лишь дежурные группы. На данный момент 995 таких групп посещает более 12,1 тысячи детей.