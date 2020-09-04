В Чувашии выявили 10 случаев коронавируса в образовательных учреждениях

С начала учебного года же инфицированных в школах и вузах республики еще не выявлено. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что с 18 по 31 августа в Чувашии коронавирус был выявлен у семи преподавателей, одного школьника и двух студентов вузов. Об этом в пятницу, 4 сентября, на заседании местного оперштаба по борьбе с распространением инфекции сообщила глава Роспотребнадзора региона Надежда Луговская.

Она также заметила, что ни до выявления COVID-19, ни после больные не посещали своих учебных заведений. С начала учебного года же инфицированных в школах и вузах Чувашии пока не выявлено.