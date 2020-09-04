В ДРКБ Татарстана врачи спасли новорожденного с редкой мутацией органов

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана

В ДРКБ Татарстана хирурги столкнулись с редкой мутацией органов новорожденного ребенка. Младенец попал в больницу сразу после рождения. Еще в период внутриутробного развития специалисты выявили у него порок атрезии 12-перстной кишки, который проявлялся в высокой непроходимости.

Когда хирурги начали операцию, ими были выявлены и другие аномалии внутриутробного развития ребенка - синдром мальротации (нарушена ротация и фиксация кишечника), аномалия строения брыжеи ки кишечника и синдром «пагоды» или синдром «яблочнои кожуры», признаки внутриутробного перитонита.

По словам врача-детского хирурга Марии Александровой, она столкнулась с таким редким пороком развития кишечника впервые. Даже в специализированной медицинской литературе описываются единичные случаи сочетания подобных аномалий.

Однако операция прошла хорошо. Сейчас лечение ребенка продолжается, но его жизни уже ничего не угрожает.