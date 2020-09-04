Режим повышенной готовности в Марий Эл из-за коронавируса продлен до 27 сентября

Местных жителей по-прежнему просят носить медицинские маски в общественных местах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Марий Эл режим повышенной готовности продлен до 27 сентября. Такое распоряжение в пятницу, 4 сентября, подписал глава региона Александр Евстифеев.

Местных жителей просят продолжать носить медицинские маски в общественных местах, транспорте и такси.

Заметим, что с начала пандемии в Марий Эл выявили 4 326 зараженных коронавирусом. На данный момент большая их часть - 3 873 человека, выздоровели, а 41 - скончался. По данным Минздрава республики, сейчас в инфекционных стационарах региона сейчас лечатся 374 человека. У 368 их них пневмония, а у 109 - СOVID-19. В тяжелом состоянии находятся 110 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 258. К аппаратам искусственной вентиляции легких при этом подключены семеро.