Ночью 5 и 6 сентября в Татарстане ожидаются заморозки до -2 градусов

В воскресенье, 6 сентября, погода будет похожей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Стало известно, что ночью в субботу, 5 сентября, и воскресенье, 6 сентября, в Татарстане на почве местами возможны заморозки до -2 градусов. Вместе с тем утром также ожидается туман. Об этом жителей республики заранее предупреждает региональный Гидрометцентр.

Заметим, что днем 5 сентября в Татарстане будет малооблачно и без осадков. Ветер - умеренный до 9 м/с, днем от +16 и +21 градуса.

В воскресенье, 6 сентября, ситуация похожая - днем от +18 до +23, без осадков.