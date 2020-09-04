В Чувашии планируют открыть музеи и архивы для посещения

В скором времени его должен подписать врио главы республики Олег Николаев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор Чувашии дал добро на открытие музеев и архивов для посещения гражданами. Вместе с тем, в регионе разрешили проводить репетиции артистам, но без присутствия при этом зрителей. Ранее с такой просьбой в надзорный орган обратился местный Минкульт.

Сегодня, 4 сентября, на заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 вице-премьер Чувашии Алла Салаева заметила, что проект соответствующего указа уже подготовлен. В скором времени его должен подписать врио главы республики Олег Николаев.

Минкульт Чувашии также просил возобновить работу кинотеатров, но Роспотребнадзор решил, что делать это еще рано. Этот вопрос было решено поднять лишь через неделю.