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В Ульяновске чтобы спасти застрявшего котенка, в многоэтажке пришлось разбирать стену

Животное не могло выбраться из канализационной шахту
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

В Ульяновске спасатели помогли жительнице многоэтажки на проспекте Гая. Ее котенок залез в канализационную шахту и не мог выбраться обратно самостоятельно - застрял. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ульяновской области.

На месте работали члены городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Александра Уласюка. Чтобы вытащить животное, они частично разобрали стену шахты. Питомец не пострадал и был возращен в руки хозяйки.

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Фото: пресс-служба МЧС Ульяновской области

Живой уголок