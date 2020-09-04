В Чувашии построили новый корпус инфекционного стационара, в котором будут лечить детей

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашии

В Чувашии завершилось строительство нового корпуса инфекционного стационара на 50 коек. В нем будут лечиться дети со смешанными и капельными инфекциями, которым необходима изоляция. Всю медицинскую помощь пациент будет получать прямо в палате.

На первом этаже стационара – приемно-диагностическое отделение, представляющее собой четыре смотровых бокса и две палаты интенсивной терапии.

- Разделять потоки заболевших будут с момента их поступления в инфекционный стационар. В целях безопасности сотрудников самой больницы и ее маленьких пациентов, зона санитарного пропуска оборудована при входе в каждое отделение, - сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.

В корпусе уже установлено самое современное оборудование. В каждую палату проведен кислород, а при необходимости она может быть переоборудована под палату интенсивной терапии.