Как глава МЧС России Евгений Зиничев оценил работу татарстанских спасателей и пожарных

Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 4 сентября, в Казань с рабочим визитом прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Он провел здесь совещание по готовности к ЧС местных органов власти и различных сил.

В частности, как отметил Зиничев, в Татарстане снизилось количество техногенных катастроф. Например, в 2020 году здесь не было зафиксировано ни одного лесного пожара. Глава МЧС России оценил работу татарстанских коллег как хорошую.

В свою очередь первый зам премьер-министра республики Рустам Нигматуллин сообщил Зиничеву, что за последние 10 лет в Татарстане риск гибели людей на пожарах снизился на 48%, а на воде – на 58%.