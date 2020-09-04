В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом

С начала пандемии в республике инфекцию подхватили 7 895 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 4 сентября, стало известно о новом летальном случае коронавируса в Чувашии. На данный момент там зарегистрировано 42 летальных исхода болезни. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

С начала пандемии в регионе провели 176 775 тестов на COVID-19, которые выявили 7 895 инфицированных граждан. На данный момент 6 532 ранее больных выздоровели, 27 из которых - за последние сутки.