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Казань вошла в топ-3 городов миллионников с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке

Средняя стоимость квадратного метра в столице Татарстана составила 79,6 тысячи рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Если же смотреть по динамики цен на вторичное жилье, то Казань занимает 15 место.

Если же смотреть по динамики цен на вторичное жилье, то Казань занимает 15 место.

Фото: Анастасия Осипова

Казань попала в тройку российских городов миллионнников, где самая высокая стоимость жилья на вторичном рынке. Такие данные получили при исследовании специалисты ГК SRG.

Так, на конец августа 2020 года стоимость одного квадратного метра в столице Татарстана была равна 79,6 тысячи рублей это третье место в рейтинге.

На первой же позиции здесь Москва – средняя цена за квадратный метр 218 тысяч рублей, на второй с 123,5 тысячами рублей за «квадрат» расположился Санкт-Петербург. Кроме того, в топ-5 городов вошли Екатеринбург (71,2 тысячи рублей) и Уфа (68,3 тысячи рублей).

Если же смотреть по динамики цен на вторичное жилье, то Казань занимает 15 место – она по сравнению с июлем 2020 года осталась почти на том же уровне.