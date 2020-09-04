Казань вошла в топ-3 городов миллионников с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке

Если же смотреть по динамики цен на вторичное жилье, то Казань занимает 15 место. Фото: Анастасия Осипова

Казань попала в тройку российских городов миллионнников, где самая высокая стоимость жилья на вторичном рынке. Такие данные получили при исследовании специалисты ГК SRG.

Так, на конец августа 2020 года стоимость одного квадратного метра в столице Татарстана была равна 79,6 тысячи рублей это третье место в рейтинге.

На первой же позиции здесь Москва – средняя цена за квадратный метр 218 тысяч рублей, на второй с 123,5 тысячами рублей за «квадрат» расположился Санкт-Петербург. Кроме того, в топ-5 городов вошли Екатеринбург (71,2 тысячи рублей) и Уфа (68,3 тысячи рублей).

Если же смотреть по динамики цен на вторичное жилье, то Казань занимает 15 место – она по сравнению с июлем 2020 года осталась почти на том же уровне.