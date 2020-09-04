С 4 сентября в Казани перекрыли движение сразу на двух улицах

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В столице Татарстана с этой пятницы ограничили движение транспорта еще по двум улицам - Профсоюзная и Астрономическая. Согласно распоряжению Исполкома города, причина этого неудобства для автомобилистов в работах по реконструкции кабельных линий.

Так, вплоть до 29 сентября 2020 года для машин не будут доступны следующие участки проезжей части:

- на улице Астрономическая – около здания №18 корпус 4 по улице Кремлевская и в районе перекрестка с улицей Профсоюзная;

- на улице Профсоюзная - возле перекрестка с улицей Астрономическая, напротив здания №32 по самой Профсоюзной.