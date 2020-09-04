В Татарстане во время дорожных работ смертельные травмы в аварии получил мужчина

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомашин марки КАМАЗ произошло днем 2 сентября в Альметьевском районе республики. По предварительным данным, на 18 километре автодороги "Русский Акташ-Азакаево" водитель одного из КАМАЗов не выбрал безопасную дистанцию и врезался во второй грузовик. Тот в свою очередь сбил 35-летнего дорожного рабочего.

Пострадавший получил смертельные травмы и скончался в больнице спустя некоторое время. Травмы получил и водитель второго КАМАЗа, сообщают в МВД Татарстана.