Росгвардейцы написали "Диктант Победы"

Во время проведения диктанта в Татарстане Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

В России 3 сентября прошел Всероссийский исторический диктант, который проводили в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех регионах. Приняли в ем участие и сотрудники Росгвардии Татарстана, Чувашии и Марий Эл.

Эта патриотическая акция "Диктант Победы" на тему знания событий Великой Отечественной войны проводится во второй раз. Для сотрудников Росгвардии это было первое участии в мероприятии. Кроме России, площадки для написания диктанта открылись в 75 странах мира. Датой проведения избрали 3 сентября – день окончания Второй мировой войны.

В Марий Эл диктант написали сотрудники Росгвардии республики Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл

Экзаменующимся предстояло выполнить 25 тестовых заданий за 45 минут. В перечень вопросов вошли значимые исторические события, военная география, фамилии героев войны, кинематографические сведения и многое другое.