Глава Вурнарского района Чувашии лишился должности за срыв ремонта школы

Уйти в отставку ему порекомендовал врио главы Чувашии Олег Николаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшным скандалом закончилось 1 сентября в Вурнарском районе Чувашии. Там не успели капитально отремонтировать среднюю школу №1 к началу учебного года, в результате старшие классы будут учиться дистанционно, а младшие будут ходить на занятия в старое здание школы, построенное почти 100 лет назад. Всего 817 детей.

Происшествие не осталось незамеченным со стороны руководства республики. Врио главы Чувашии Олег Николаев назвал ситуацию "пожаром в Вурнарах" и так убедительно порекомендовал главе местной администрации Леониду Николаеву уйти в отставку, что тот сразу написал соответствующее заявление. Депутаты Вурнарского районного собрания отставку приняли на следующий день.

К этому времени известно, что на капремонт этой школы из бюджета республики выделили 20 миллионов рублей, и завершить его должны были еще 25 августа. Но, как лично выяснил Олег Николаев, работы подрядчиком выполнены примерно на 20%.

Фото: @oanikolaev1969

- Совершенно не готов 3 этаж, много работ нужно делать по 1 и 2 этажу. То, что уже сделано, вызывает только недоумение: так строить нельзя! Выяснилось, что ход капитального ремонта никто толком не контролировал, – написал руководитель региона в своем Инстаграме.