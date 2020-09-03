В Татарстане скончались двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом и лекговушкой

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Врачам РКБ не удалось спасти жизни двум пострадавшим в аварии, которая произошла сегодня, 3 сентября, в Лаишевском районе Татарстана. На трассе "Казань-Оренбург" столкнулись "Фольскваген Поло" и микроавтобус "Форд Транзит". По предварительным данным, водитель легковушки заснул и его автомобиль вылетел на встречку, где врезался в микроавтобус.

Всего в результате аварии травмы получили шесть человек - водитель и пассажир "Фольксвагена Поло", и четыре пассажира микроавтобуса.

- В РКБ были доставлены в крайне тяжелом состоянии водитель и пассажир легкового автомобиля, - сообщили в Минздраве Татарстана. - Но травмы оказались смертельными, спустя час они скончались в больнице. Еще четверо пострадавших - пассажиры микроавтобуса, были также доставлены в РКБ, осмотрены врачами. Один в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Троих пострадавших в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение по месту жительства.