В Нижнекамск привезли самый маленький действующий велосипед в России

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района

Одним из экспонатов Нижнекамского музея в парке “Велики” стал самый маленький действующий велосипед в России. А возможно – и в мире, ведь уже отправлена заявка на внесение его в Книгу рекордов Гинеса. Длина двухколесного транспорта всего 8,4 сантиметра.

- Прокатиться на этом велосипеде может единственный человек на планете – изобретатель, дважды чемпион СССР, трижды чемпион мира, пятикратный победитель чемпионатов по суточным гонкам на веломобилях Сергей Дашевский, - отмечает пресс-служба главы Нижнекамского муниципального района.