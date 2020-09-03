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В Ульяновской области похолодает до -1 градуса

Заморозки прогнозируются ночью и утром с 4 на 5 сентября
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Граждан просят не оставлять без присмотра приборы отопления, учитывать погодные условия при планировании отдыха на улице.

Граждан просят не оставлять без присмотра приборы отопления, учитывать погодные условия при планировании отдыха на улице.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ночью с пятницы на субботу, 4 и 5 сентября, в Ульяновской области синоптики прогнозируют резкое похолодание и даже заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1 градуса. Об этом местных жителей предупреждает пресс-служба правительства региона.

МЧС области, в свою очередь, просит граждан не оставлять без присмотра или на попечение детей приборы отопления, учитывать погодные условия при планировании отдыха на улице, укрыть огороды и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах.