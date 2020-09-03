В Ульяновской области похолодает до -1 градуса

Граждан просят не оставлять без присмотра приборы отопления, учитывать погодные условия при планировании отдыха на улице. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ночью с пятницы на субботу, 4 и 5 сентября, в Ульяновской области синоптики прогнозируют резкое похолодание и даже заморозки. Температура воздуха может опуститься до -1 градуса. Об этом местных жителей предупреждает пресс-служба правительства региона.

МЧС области, в свою очередь, просит граждан не оставлять без присмотра или на попечение детей приборы отопления, учитывать погодные условия при планировании отдыха на улице, укрыть огороды и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть бдительными на дорогах.