В Чувашии обнаружена свалка площадью около гектара

Сейчас проводится проверка, которая выявит собственника участка и причины образования свалки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сотрудники прокуратуры Батыревского района Чувашии обнаружили у Новоахпердинского сельского поселения огромную свалку. На территории площадью около гектара находились строительные, сельскохозяйственные, а также бытовые отходы.
Сейчас проводится проверка, которая выявит собственника участка и причины образования свалки. После будут приняты меры реагирования, в ходе которых территория будет очищена, а виновные - наказаны, сообщают в пресс-службе прокуратуры Чувашии.