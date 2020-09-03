В Чувашии обнаружена свалка площадью около гектара

Сейчас проводится проверка, которая выявит собственника участка и причины образования свалки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники прокуратуры Батыревского района Чувашии обнаружили у Новоахпердинского сельского поселения огромную свалку. На территории площадью около гектара находились строительные, сельскохозяйственные, а также бытовые отходы.

Сейчас проводится проверка, которая выявит собственника участка и причины образования свалки. После будут приняты меры реагирования, в ходе которых территория будет очищена, а виновные - наказаны, сообщают в пресс-службе прокуратуры Чувашии.