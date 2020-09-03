Киоски, шиномонтажка и ларек по ремонту обуви: в Казани решено снести 41 незаконный торговый павильон

Соответствующее постановление появилось в сборнике документом местного Исполкома. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани снесут 41 торговый павильон, который был установлен незаконно. Соответствующее постановление появилось в сборнике документом местного Исполкома.

Среди незаконных объектов есть киоски, шиномонтажка и ларек по ремонту обуви. Она находятся вблизи домов №№14 и 16а на улице Мавлютова, №118 на Магистральной, №№177 и 133 на Декабристов, №1/19 на Зенитной, №10 на Усманова, №4 на Кайбицкой, №4 на Четаева, №17 на Лавреньева, №№55 и 27а на Чуйкова, №№10, 33 и 34 на Адоратского, №26 на Шахиди, №23 на Окольной, №119 на Восстания, №7/6 на Лукина, №115 на Боевой, №2 на Ломжинской, №12 на Белинского, №11 на Даурской, №45 на Мира, №96 на Фучика, №101 на Зорге, №17 на Кулахметова, №56 на Сафиуллина, №28 на Абсалямова, №17 на Чистопольской, №2 на Яхина, №22 на Амирхана, №53 на Агрызской, № 54г на Гвардейской, на улице Патриса Лумумбы и у СНТ «Залесный».

Владельцы павильонов могут демонтировать их самостоятельно до 9 сентября. В противном случаи они будут снесены властями.