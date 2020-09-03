В Татарстане легковушка на скорости снесла дорожный знак и вылетела в кювет

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Выехавшие ранним утром 3 сентября на реку рыбаки оказались первыми, кто нашел искореженных легковой автомобиль с мертвым внутри водителем. Машина лежала в кювете возле лесных посадок в нескольких метрах от дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что это все последствия ДТП, которое произошло 2 сентября в 22.56. По предварительным данным, 22-летний водитель, направляясь со стороны Черемшан в сторону Новошешминска, на 56 километре автодороги "Черемшан-Новая Шантала" на повороте на скорости не справился с управлением. После чего его авто сначала сбило дорожный знак, протащив за собой несколько десятков метров, а после вылетело с дороги в кювет. В результате всего этого водитель получил травмы не совместимые с жизнью.