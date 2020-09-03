В Чувашии девушке сделали операцию на сердце после того, как от нее отказались другие врачи

Сейчас пациентка надеется поправить свое здоровье в Чувашии, а после - родить ребенка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чувашские хирурги провели сложную операцию 23-летней пациентке с врожденным пороком сердца из Свердловской области. У девушки часто без видимых причин учащалось сердцебиение, после чего она ненадолго теряла сознание.

Девушка обратилась за помощью к чувашским специалистам, так как ее местные врачи хоть и пришли к выводу о необходимости установки диагностического прибора, но делать это отказались.

Тогда хирурги Республиканского кардиологического диспансера Чувашии взялись имплантировать пациентке петлевой холтеровский монитор.

- Это диагностический прибор, который вживлен под кожу верхней части грудной клетки под местным обезболиванием. Он производит запись ЭКГ как самостоятельно, в критические моменты, так и по желанию пациента с пульта управления, который пациент должен носить с собой постоянно, - сообщают в региональном Минздраве.

Операция прошла успешно. Сейчас пациентка надеется поправить свое здоровье в Чувашии, а после - родить ребенка, что пока невозможно из-за болезни.