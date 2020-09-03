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3 сентября Рустам Минниханов опубликовал татарскую версию хита Шуфутинского

В "сторис" глава республики также выложил собственную фотографию с подписью "Опять что ли костры рябин горят?"
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Фото: @rusminnikhanov

Фото: @rusminnikhanov

3 сентября ежегодно становится днем шуток про Михаила Шуфутинского и одну из самых известных его песен. Раз за разом этот день на своих страницах в социальных сетях отмечает и президент Татарстана Рустам Минниханов. В этот раз он опубликовал татарскую версию хита.

На видео трое парней сидят в машине в обычной одежде, но как только включается песня "3 сентября", они переодеваются в национальные костюмы и начинают исполнять ее на татарской языке. Один из пассажиров при этом аккомпанирует на баяне.

В "сторис" же глава республики выложил собственную фотографию с подписью "Опять что ли костры рябин горят?".

Фото: @rusminnikhanov

Фото: @rusminnikhanov

Тем временем социальная сеть ВКонтакте решила защищать своих пользователей от шуток про 3 сентября и календарь, который нужно перевернуть. Все записи со строчками из песни отмечаются специальным предупреждением.