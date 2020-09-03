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В Ульяновской области легковушка сбила сразу трех детей

Мальчики шли по краю проезжей части во встречном направлении авто
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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С места произошедшего несовершеннолетние были госпитализированы.

С места произошедшего несовершеннолетние были госпитализированы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 2 сентября, в рабочем поселке Карсун водитель автомобиля «Лада Приора» сбил сразу трех детей. ДТП произошло в 14.35 у дома №19 на улице Максима Горького.

За рулем легковушки находился 20-летний мужчина. По предварительным данным, он сбил мальчиков, которые шли по краю проезжей части навстречу автомобилю. С места ДТП ребята были госпитализированы. Всем им по 13 лет, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

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