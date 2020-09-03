В Казани иномарка сбила пенсионерку и протащила ее за собой несколько метров

Наезд произошел в центре города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вахитовском районе столицы Татарстана 2 сентября в 22.24 произошел наезд на пешехода. Автомобиль "Субару" под управлением 26-летнего молодого человека сбил 70-летнюю пенсионерку.

Женщина в этот момент переходила проезжую часть на улице Право-Булачная на запрещающий - "красный", сигнал светофора. После наезда иномарка протащила за собой женщину несколько метров. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту этого ДТП начата доследственная проверка. Если вина водителя будет установлена, то его могут привлечь к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.