В первый день учебы в Татарстане в школы не пустили 111 детей

Из-за пандемии коронавируса с нового учебного года в школах республики стал обязательным утренний фильтр учащихся.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Из-за пандемии коронавируса с нового учебного года в школах Татарстана стал обязательным утренний фильтр учащихся. До начала занятий у детей проверяют температуру и отсутствие других признаков ОРВИ.
В первый учебный день, 2 сентября, после такой проверки до уроков не были допущены 111 школьников. У них были выявлены насморк, кашель и повышенная температура. Об этом на очередной пресс-конференции рассказала зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.
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