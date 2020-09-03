В первый день учебы в Татарстане в школы не пустили 111 детей

Из-за пандемии коронавируса с нового учебного года в школах республики стал обязательным утренний фильтр учащихся. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за пандемии коронавируса с нового учебного года в школах Татарстана стал обязательным утренний фильтр учащихся. До начала занятий у детей проверяют температуру и отсутствие других признаков ОРВИ.

В первый учебный день, 2 сентября, после такой проверки до уроков не были допущены 111 школьников. У них были выявлены насморк, кашель и повышенная температура. Об этом на очередной пресс-конференции рассказала зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

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