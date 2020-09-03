Житель Татарстана так избил соседа, что тот впал в кому, а после скончался

Подозреваемого в расправе над погибшим задержали полицейские.

В Кукморской ЦРБ 30 августа вечером в реанимации скончался 49-летний нигде неработающий местный житель. С 26 августа он находился в больнице - его доставили из собственной квартиры в состоянии комы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека".

Сотрудники полиции выяснили, что погибшего дважды избил его 25-летний сосед, с которым он проживал вместе. Причина такой жестокости стала пьяная ссора. В первый раз потерпевшему досталось от соседа еще 17 августа, а после и 25 августа. Тогда мужчина от полученных травм и впал в кому. Избившего его уже задержали.

Также правоохранители выяснили, что подозреваемый имеет непогашенную судимость.

В свою очередь собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах рассказали подробности нападения: задержанный избивал соседа куском бетона и бросал его на стену.