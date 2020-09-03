ДРКБ-2 Татарстана простоят на одном из пустырей у улицы Гаврилова в Казани

Новое медучреждение поможет жителям Авиастроительного и Ново-Савиновского района, которые порой не могут доехать до ДРКБ на Оренбургском тракте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что новую Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Татарстана построят на одном из пустырей, прилегающих улицы Гаврилова в Казани. Объект займет 6 гектар и станет аналогом 7-й городской больницы, но будет рассчитан на детей.

Новое медучреждение поможет жителям Авиастроительного и Ново-Савиновского района, которые порой из-за пробок не могут быстро доехать с больным ребенком до ДРКБ на Оренбургском тракте.

Объект будет возведен по федеральной целевой программе «Здоровье». Однако где конкретно он будет находиться, пока неизвестно.

Отметим, что на Гаврилова – в прибрежной зоне реки Казанка – также должна появиться особо охраняемая природная зона. Ранее территорию площадью 74 гектар хотели отдать под застройку, но потом местные власти решили, что местные жители обделены зелеными пространствами, а значит здесь нужен парк.

Со слов мэра Казани Ильсура Метшина, всего в городе под первый в России городской национальный парк отдадут 3 тысячи гектар природной зоны. Деталей проекта, правда, еще нет. Как только они появятся, их обсудят с экологами, активистами и местными жителями.