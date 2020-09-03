На данный момент в республике выявили 4 309 больных COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 3 сентября, стало известно, что в Марий Эл скончались еще два зараженных коронавирусом человека. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, по информации на данный момент, в регионе выявили 4 309 больных COVID-19, 3 866 из которых уже выздоровели, а 41 - скончался.

- Темп прироста заболеваемости составил 0,4%, а коэффициент распространения инфекции – 1,0, - в свою очередь сообщает Роспотребнадзор Марий Эл.

Заметим, что сейчас в инфекционный стационарах республики лежат 370 человек. У 363 из них диагностирована пневмония, а у 107 - еще и коронавирус. По данным Минздрава Марий Эл, в тяжелом состоянии находятся 111 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 257. При этом на искусственной вентиляции легких сейчас 8 человек, в кислородной поддержке нуждаются 156.