В Ульяновской области продолжает расти число смертей людей, зараженных коронавирусом

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За минувшие сутки в Ульяновской области подтвердилась еще одна смерть больного коронавирусом человека. Так, число летальных случаев инфекции в регионе достигло 111. Об этом в четверг, 3 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в области провели более 228 тысяч тестов на коронавирус, которые выявили 12 353 случаев заражения. Большинство из них приходится на Ульяновск (6 540) и Димитровград (1 193).

На данный момент существенная часть инфицированных выздоровела (10 249). Однако под медицинским наблюдением еще находятся 2 629 человек.