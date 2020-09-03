В Татарстане тело пропавшего пенсионера нашли в выгребной яме

На теле мужчины эксперты обнаружили более дюжины ножевых ранений. Фото: Александр ЧЕРНОВ

Страшную находку сделали сотрудники правоохранительных органов Мамадышского района Татарстана, разыскивая пропавшего без вести местного пенсионера. Мужчина пропал еще 24 августа 2020 года. Его поиски привели полицейский в частный дом другого пенсионера - знакомого пропавшего. В выгребной яме его домохозяйства было обнаружено тело. Эксперты насчитали на нем более дюжины ножевых ранений. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По версии следствия, мужчины вместе выпивали и в один момент между ними вспыхнула пьяная ссора. Вот хозяин дома и зарезал гостя, а тело спрятал в ту самую выгребную яму.

- Свою причастность к совершению преступления мужчина признал, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В ближайшее время суд изберет для подозреваемого меру пресечения на время следствия.