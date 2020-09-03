Мариинский Посад получит 69 миллионов рублей на обновление набережной и объектов культурного наследия

Всего на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды была подана 301 заявка из 76 регионов России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Объявлены результаты IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Одним из 160 победителей стал Мариинский Посад. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.

Городской проект «…веков связующая нить» представляет собой обновление набережной со строительством на ней причальной стенки и реставрацию ряда объектов культурного наследия. На это Мариинский Посад получит в общей сложности 69 миллионов рублей. Большая часть этой суммы – 50 миллионов рублей - будет выделена из федерального бюджета.

Отметим, что всего на конкурс была подана 301 заявка из 76 регионов России.