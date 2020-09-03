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Мариинский Посад получит 69 миллионов рублей на обновление набережной и объектов культурного наследия

Большая часть из этой суммы будет выделена из федерального бюджета
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Всего на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды была подана 301 заявка из 76 регионов России.

Всего на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды была подана 301 заявка из 76 регионов России.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Объявлены результаты IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Одним из 160 победителей стал Мариинский Посад. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Чувашии.

Городской проект «…веков связующая нить» представляет собой обновление набережной со строительством на ней причальной стенки и реставрацию ряда объектов культурного наследия. На это Мариинский Посад получит в общей сложности 69 миллионов рублей. Большая часть этой суммы – 50 миллионов рублей - будет выделена из федерального бюджета.

Отметим, что всего на конкурс была подана 301 заявка из 76 регионов России.