По информации Telegram-канала «Итиль», лидер Партии Роста Олег Коробченко и кандидат в президенты РТ представил свою предвыборную программу:

- Запустить в республике кластер производства автотранспортных средств на альтернативных видах топлива;

- Пересмотреть налоговую и кредитную политику;

- Выявлять и обобщать проблемы предпринимательства, формулировать законодательные инициативы и выносить их на муниципальный, региональный и федеральный уровни, помогать бизнесменам в трудноразрешимых ситуациях с контрольными и надзорными органами.

Что касается партийного курса, Коробченко разъяснил, что «Партию Роста» интересуют не личные проблемы граждан, а отраслевые. Здесь мы видим заметное различие с другими партиями, которые готовы охватить все вопросы в целом, пытаясь набрать голоса. При этом корреляция между охватом и решением нулевая.

Партия Роста, по словам Коробченко, будет участвовать в выборах Госдумы и президента РФ.

В целом же, в Татарстане зарегистрировали для участия в муниципальных выборах 119 кандидатов в депутаты от Партии Роста.