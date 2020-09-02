День Нефтяника-2020 в Нижнекамске: выступят "Ленинград", "Машина времени" и "Мураками"

Мероприятие начнется в 17.30 5 сентября на площади у ДК "Нефтьче". Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 5 сентября, в Альметьевске отпразднуют День нефтяника - 2020. Традиционный праздничный концерт начнется в 17.30 на площади перед Дворцом культуры "Нефтьче". Его хедлайнерами станут группировка "Ленинград", группы "Машина времени", "Мураками" и Jamberry.

Организаторы мероприятия отмечают, что горожанам нужно иметь при себе медицинскую маску и соблюдать на площадке социальную дистанцию. При входе у всех гостей будут измерять температуру. Горожан, отказывающихся проходить досмотр или не имеющих при себе средств индивидуальной защиты, на концерт пускать не будут.