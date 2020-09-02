В Ульяновской области за сутки сбили четверых пешеходов, в том числе подростка

Трое пешеходов были госпитализированы, один - отпущен домой после осмотра медиками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 1 сентября, в Ульяновской области сбили сразу четырех пешеходов, в том числе подростка. Первое ДТП произошло в 00.15 у дома №11 на улице Пушкарева в Ульяновске. Автомобиль “ВАЗ 2111”, за рулем которого находился 36-летний мужчина, наехал на 70-летнего пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход госпитализирован.

Второе ДТП произошло в 10.05 у дома №32 на улице Гончарова также в Ульяновске. Женщина за рулем иномарки “Киа Сид” сбила 15-летнего школьника, который переходил дорогу по “зебре”. Подросток был доставлен в больницу, но скоро отпущен домой.

Третий случай также приходится на Ульяновск. В 20.30 у дома №29 “Г” на улице Пушкарева “Тойота” наехала на 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший госпитализирован.

Чуть позже - в 21.00 - на 32 километре 250 метре автодороги «Ульяновск – Димитровград - Самара» в Чердаклинском районе автомобиль “Вольво” в составе прицепа «Кроне» сбил 53-летнего пешехода. Мужчина решил перейти дорогу в зоне видимости “зебры”, но все же не по ней самой. С места ДТП он так же был госпитализирован.