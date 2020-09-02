ЦСКА - Ак Барс 2 сентября 2020: Зарипов не сыграет за казанский клуб в матче открытия сезона КХЛ

Фото: ХК "Ак Барс".

Почти полгода прошло с момента досрочного завершения прошедшего сезона в КХЛ и вот наконец стартует новый чемпионат. Матч открытия пройдет уже сегодня, 2 сентября. В очном поединке стартуют фавориты сезона - ЦСКА и "Ак Барс".

Казанцы полетели на игру в Москву не в оптимальном составе. Так, в Казани остался капитан команды Данис Зарипов. Полностью состав "Ак Барса" на матч с ЦСКА выглядит так:

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артём Галимов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье, Савелий Кувардин, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко, Александр Хованов.

Отметим, что ЦСКА и "Ак Барс"в рамках КХЛ встречались между собой 31 раз. Чаще побеждали казанцы. На их счету 16 выигранных матчей, а вот по числу заброшенных шайб лидирует ЦСКа - 79 против 77 у казанской команды.

Матч ЦСКА - "Ак Барс" состоится в Москве. Стартовая сирена прозвучит в 19:30.