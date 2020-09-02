В РКБ Татарстана прооперировали онкобольную, от которой отказались другие врачи

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В РКБ Татарстана провели сложную операцию онкобольной пациентке из другого региона. Рак почек у Елены был обнаружен еще в 2013 году, но после лечения тогда наступила ремиссия. Когда спустя семь лет болезнь вернулась с метастазами местные врачи уже не могли помочь пациентке и посоветовали ей искать клинику в Москве.

Однако дочь Елены обратилась к татарстанским медикам. Врачи отделения хирургии №2 РКБ предложили привести больную к ним. Во время обследования они обнаружили, что левая почка пациентки уже не работает, а на правой образовалась опухоль. Всего же у женины насчитали 4 метастаза в печени, 1 метастаз в легком, новообразования кишечника и почки.

Операцию три часа проводили первый заместитель главврача Марсель Миннуллин, завотделением хирургии №2 Александр Киршин и заведующий торокальным отделением №2 Евгений Тришин. Врачи удалили сначала левую почку, потом - часть правой почки с опухолью, метастазы из печени и легкого, а также часть кишечника.

- Недавно Елену выписали домой, - сообщают в пресс-службе Минздрава Татарстана. - Впереди – химиотерапия в онкодиспансере на родине. Несмотря на то, что путь к выздоровлению будет длинным, уже сейчас врачей Татарстана женщина называет – чудом, ведь если бы не они, шансов на выздоровление у неё не было бы совсем.