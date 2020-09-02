В Татарстане насчитывается более 78,9 тысяч официально безработных

На одну должность в республике сейчас претендует 1,73 человека. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

По данным на среду, 2 сентября 2020 года, в Татарстане насчитывается 78 923 официально безработных. При этом жителям республики центры занятости предлагают 45 717 вакансий. Так, на одну должность сейчас претендует 1,73 человека. Такие цифры называет пресс-служба Министерства труда и занятости населения Татарстана.

Заметим, что среди новоявленных неустроенных 1 076 человек ранее работали, но 32 из них были уволены в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.