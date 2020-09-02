"Синема 5" в Казани покажет фильм "Красотка в ударе"

Фото: кадр из фильма

Кинотеатр "Синема 5" вновь открыл свои двери для казанцев и готов радовать их премьерами. Сегодня, 2 сентября, там состоится показ новой российской комедии "Красотка в ударе" с Юлией Александровой в главной роли.

Это картина об обычной девушке Полине, которая однажды просыпается невероятно красивой. Кажется, что перед ней открыты все двери, но так ли это на самом деле? Насколько важна внешность, и может ли она сделать человека счастливее?

Сценаристом "Красотки в ударе" выступила Евгения Хрипкова, известная зрителям по работе в таких известных проектах, как "Звоните Ди Каприо", "Сладкая жизнь" и "Восьмидесятые".