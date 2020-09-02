В Казани создадут самую короткую и узкую улицу города

Работы по созданию улицы ведут активисты фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Фото: kzn.ru

В Вахитовском районе Казани начались работы по созданию самой короткой и узкой улицы города. Их ведут активисты фестиваля “Том Сойер Фест”, которые разобрали заложенный кирпичной кладкой проход у дома купца Вафы Бигаева на улице Парижской Коммуны. Стена закрывала пространство между домами №№ 18 и 18/20, которое скоро и станет необычным переулком.

Улица, которую назовут в честь Бигаева, будет иметь длину всего 17 метров, а ширину по большей своей части не более метра. В самом широком месте она будет достигать 1,4 метра. В переулке планируется установить калитку и освещение.