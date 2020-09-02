Татарстан получил еще 848 миллионов рублей на выплаты для детей от 3 до 7 лет

Деньги выделены дополнительно, так как в стране был отмечен рост числа граждан, которые могут их получить. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Татарстан получил еще 848 миллионов рублей из федерального центра. Эти деньги предназначены на выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал представитель правительства России Михаил Мишустин.

Согласно документу, регионам страны на выплаты для детей направлено в общей сложности 34,3 миллиарда рублей. Деньги выделены дополнительно, так как был отмечен рост числа детей, на которых родители могут получить выплаты.

Заметим, что данную материальную поддержку могут получить лишь семьи с низкими доходами.