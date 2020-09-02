В Марий Эл водитель мопеда сбил 3-летнего мальчика и скрылся

Ребенку понадобилась госпитализация. Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на трехлетнего велосипедиста произошел 1 сентября в 16.00 на улице Кооперативной поселка Илеть Звениговского района Марий Эл. По предварительным данным, неизвестный водитель управлявший предположительно мопедом, наехал на мальчика, который в свою очередь находился на проезжей части. Как ребенок оказался на дороге один, без сопровождения взрослых, пока установить не удалось.

В результате наезда мальчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Водитель же мототранспорта после ДТП скрылся. Его личность устанавливают и разыскивают сотрудники Госавтоинспекции Марий Эл.