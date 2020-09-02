В Ульяновской области резко увеличилось число смертей от коронавируса

С начала пандемии в области выявили уже 12 259 случаев COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в Ульяновской области зафиксировали сразу 9 смертей от коронавируса. Так, число летальных случаев в регионе резко выросло до 110. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в области провели более 225,8 тысяч тестов на СOVID-19, которые подтвердили 12 259 случаев болезни. Большинство из них приходится на Ульяновск (6 494) и Димитровград (1 182).

На данный момент 9 952 инфицированных выздоровели. Однако еще 2 692 человека сейчас находятся под медицинским наблюдением.