В Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом: число летальных случаев достигло 71

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В Чувашии подтвердилась смерть еще одного зараженного коронавирусом. Так, число летальных случаев инфекции в регионе достигло 71. Об этом в среду, 2 сентября, сообщил Минздрав республики.

Вместе с тем в Чувашии за прошедшие сутки выявили 33 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии там провели более 173,6 тысяч тестов на болезнь, которые выявили 7 836 инфицированных. На данный момент 6 477 из них выздоровели (28 - за последние сутки).

Индекс распространения коронавируса в Чувашии составляет 0,96.