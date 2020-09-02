В первой половине 2020 года розничная торговля в Татарстане упала на 8,4%

Татарстан занимает 65 место в рейтинге регионов России по динамике розничной торговли в первом полугодии 2020. Фото: Валерий РОМАНОВ

За первые шесть месяцев 2020 года оборот розничной торговли в Татарстане снизился на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В это время на одного жителя республики пришлось 107,6 тысяч рублей, потраченных на товары. По данным РИА Новости, сейчас доля во всероссийской обороте розничной торговли у Татарстана составляет всего 2,8%.

Если Татарстан занимает 65 место в рейтинге регионов страны по динамике розничной торговли в первом полугодии, то соседние республики - Чувашия и Марий Эл, оказались еще ниже. Первая потеряла 8,6% оборота и заняла 67 строчку, вторая - 8,9% оборота и оказалась на 69 позиции.

В Ульяновской области дела обстоят лучше. Розничная торговля в регионе снизилась всего на 2,6% - 26 место рейтинга.