В Чувашии начато расследование несчастного случая - мужчине пресс оторвал пальцы на руке

Мужчина госпитализирован Фото: Олег УКЛАДОВ

Несчастный случай произошел в 14.40 в среду, 27 августа, на одном из предприятий Канаша. Там тяжелый пресс оторвал рабочему четыре пальца на руке. Пострадавшего увезли в больницу.

По факту несчастного случая проводится проверка соблюдения правил техники безопасности на предприятии, выясняются все обстоятельства произошедшего. Об этом "Комсомолке" рассказали в правоохранительных органах Чувашии. Собранные результаты проверки буду переданы в СУ СКР республики для возбуждения уголовного дела.

Тем временем администрация города Канаш убедительно просит регулярно проводить с работниками профилактические работы, инструктажи в соответствии с законодательством и внутренними нормативными актами.